Liga Inggris: Menang 3-0 Atas Wolves, Chelsea Naik ke Posisi 2 Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Chelsea menaklukkan Wolves dengan skor 3-0 pada pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu waktu setempat.

Catatan Premier League, kemenanga Chelsea atas Wolves hadir berkat gol yang dicetak oleh Malo Gusto, Joao Pedro, dan Pedro Neto, demikian catatan Premier League.

Kemenangan ini membuat The Blues naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 20 poin dari 11 pertandingan. Mereka berjarak enam poin dari Arsenal di posisi pertama.

Di sisi lain, kekalahan membuat Wolves tak beranjak dari posisi juru kunci klasemen sementara Liga Inggris dengan dua poin dari 11 laga, terpaut delapan poin dari zona aman.

Secara statistik, Chelsea unggul atas Wolves pada pertandingan ini dengan 65 persen penguasaan bola dan melepaskan total 20 tendangan yang delapan di antaranya tepat sasaran.

Chelsea sebenarnya mengambil inisiatif menyerang sejak pertandingan dimulai, akan tetapi upaya di babak pertama tak bisa membuahkan gol. Hingga turun minum skor imbang tanpa gol tetap bertahan untuk kedua tim.

Memasuki babak kedua, Chelsea masih memperagakan permainan menyerang dan berhasil unggul ketika laga memasuki menit ke-51 lewat gol Malo Gusto, setelah memaksimalkan umpan silang dari Alejandro Garnacho. Skor berubah menjadi 1-0.

Chelsea sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-65 lewat gol yang dicetak Joao Pedro setelah menerima umpan terobosan dari Estevao.