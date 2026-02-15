Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Italia: Dihajar Como 1907, Juventus Tertahan di Peringkat Lima

Minggu, 22 Februari 2026 – 00:50 WIB
Liga Italia atau Serie A. ANTARA/Juns

jpnn.com - JAKARTA - Juventus kalah 0-2 dari COmo 1907 pada pertandingan lanjutan Liga Italia 2025/2026 di Stadion Allianz, Sabtu malam WIB.

Dikutip dari laman Liga Italia, dua gol Como dicetak oleh Mergim Vojvoda (11') dan Maxence Caqueret (61').

Kekalahan ini membuat Juventus tertahan di peringkat lima klasemen sementara Liga Italia 2025/2026.

Berada di posisi kelima klasemen membuat langkah Juventus untuk mengamankan tiket Liga Champions UEFA kian berat.

Mereka harus bekerja keras untuk masuk ke posisi empat besar, yang mana peringkat keempat diisi AS Roma dengan 47 poin, tetapi dari 25 laga.

Pada pertandingan melawan Como, Juventus  sebenarnya mengawali laga dengan peluang emas pada menit kelima.

Tembakan jarak jauh Kenan Yildiz mengarah ke gawang, tetapi ditepis Kiper Como Jean Butez.

Alih-alih memimpin, tuan rumah justru kebobolan lebih dahulu pada menit ke-11.

Juventus tertahan di peringkat lima klasemen sementara Liga Italia seusai kalah 0-2 dari Como 1907.

