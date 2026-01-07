Liga Italia: Hajar Sassuolo, Juventus Kembali ke 4 Besar Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Juventus menghajar Sassuolo 3-0 pada pertandingan pekan ke-19 Liga Italia di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Selasa waktu setempat. Kemenangan ini membuat Juventus kembali ke empat besar klasemen sementara Liga Italia.

Pada pertandingan ini Juventus mengemas kemenangan atas Sassuolo berkat gol dari Tarik Muharemovic (GBD), Fabio Miretti dan Jonathan David, demikian catatan Serie A.

Juventus berada di peringkat empat klasemen sementara Liga Italia dengan 36 poin dari 19 pertandingan, berjarak tiga angka dari Inter Milan di posisi pertama.

Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 23 poin dari 19 laga, 11 poin dari zona degradasi.

Juventus memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai dan memberikan ancaman melalui tembakan Kenan Yildiz, tetapi masih dapat digagalkan kiper Sassuolo Arijanet Muric.

Selanjutnya, giliran Andrea Cambiaso yang membahayakan gawang Sassuolo, akan tetapi tembakannya masih melenceng dari sasaran dan belum bisa membawa Juventus unggul.

Bianconeri akhirnya mampu unggul terlebih dahulu pada menit 16 setelah bek tengah Sassuolo Tarik Muharemovic melakukan gol bunuh diri. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Juventus.

Lalu, Juventus terus menekan lini pertahanan Sassuolo meski telah unggul satu gol.