Liga Italia Inter vs Roma, Menang 5-2, I Nerazzurri Kukuh di Peringkat Pertama

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan makin kukuh di peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia. Hal itu setelah I Nerazurri memenangkan laga Inter Milan vs AS Roma dengan skor 5-2 pada pekan ke 31 Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, waktu setempat.

Saat ini, Inter Milan menempati peringkat pertama dengan 72 poin dari 31 pertandingan, unggul sembilan angka dari posisi kedua AC Milan yang baru memainkan 30 laga.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat AS Roma tertahan di posisi keenam klasemen sementara Liga Italia dengan 54 poin dari 31 laga, terpaut tiga poin dari tempat terbawah zona Liga Champions.

Kemenangan Inter Milan hadir berkat gol Lautaro Martinez (2), Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram dan Nicolo Barella, sedangkan AS Roma sempat memberikan perlawanan melalui Gianluca Mancini serta Lorenzo Pellegrini, demikian catatan Serie A.

Pada pertandingan di Giuseppe Meazza, Inter mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan dapat unggul cepat pada menit pertama lewat gol Lautaro Martinez. Skor berubah menjadi 1-0.

Roma berusaha untuk menyamakan kedudukan dan sempat memiliki peluang lewat upaya yang diciptakan Donyell Malen, namun bola dapat diamankan kiper Inter Yann Sommer.

I Giallorossi berhasil menyamakan kedudukan ketika laga memasuki menit 40 melalui sundulan yang dilepaskan Gianluca Mancini sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Inter dapat kembali unggul melalui gol roket yang dilepaskan Hakan Calhanoglu sehingga skor berubah menjadi 2-1 pada menit 45+2.