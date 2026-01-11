Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Italia: Menang 2-0 Atas Sassuolo, AS Roma Naik Peringkat 3

Minggu, 11 Januari 2026 – 07:05 WIB
Ilustrasi logo Liga Italia Serie A. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - AS Roma naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia 2025/26.

Hal itu setelah AS Roma menang 2-0 atas Sassuolo dalam pertandingan pekan ke-20 Liga Italia 2025/26 di Stadion Olimpico pada Minggu dini hari WIB.

Giallorossi memastikan tiga poin berkat dua gol yang dicetak pada babak kedua oleh Manu Kone dan Matias Soule.

Berkat kemenangan ini, AS Roma naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan koleksi 39 poin, sementara Sassuolo tertahan di posisi ke-12 dengan 23 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes kembali tampil 90 menit penuh sebagai starter di jantung pertahanan bersama Tarik Muharemovic.

Pada paruh pertama, Roma sempat kesulitan menembus pertahanan Sassuolo yang tampil disiplin.

Peluang pertama Roma hadir pada menit ketujuh melalui tendangan Paulo Dybala, tetapi sepakan tersebut masih mampu ditepis kiper Sassuolo Arijanet Muric. Bola muntah yang mengarah ke Evan Ferguson juga gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Sassuolo tidak tinggal diam.

AS Roma naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia 2025/26, setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Sassuolo.

