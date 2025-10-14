Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Liga Mahasiswa Ubah Aturan Pemain IBL, Seluruh Kampus Kini Punya Peluang Sama Besar!

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:21 WIB
Pebasket Perbanas, Daniel William Tunasey Salamena saat berlaga pada ajang Liga Mahasiswa 2024 di GOR Otista, Jakarta. Foto: Dokumentasi Liga Mahasiswa

jpnn.com - Kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 akan bergulir akhir pekan ini, dimulai dari Yogyakarta hingga Jakarta.

Direktur Liga Mahasiswa Junas Miradiarsyah mengungkapkan musim ini terdapat perubahan regulasi, terutama terkait pemain yang sudah berlaga di kompetisi basket profesional.

Pembatasan Pemain IBL di LIMA

Berkembangnya kualitas pemain di masing-masing universitas membuat operator kompetisi membatasi jumlah pemain IBL di lapangan menjadi hanya satu orang.

"Kami melihat potensi pemain-pemain sekarang sudah bagus dan merata. Karena itu, kami melakukan penyesuaian untuk pemain IBL yang tadinya dua di lapangan menjadi hanya satu,” ujar Junas.

Penyesuaian ini diyakini akan membuat kompetisi makin menarik, apalagi seluruh tim telah mempersiapkan diri secara matang.

Jadwal LIMA 2025

Tahun ini, Liga Mahasiswa akan melibatkan 64 kampus dengan lebih dari 1.500 student athlete.

Yogyakarta mendapat kehormatan menjadi kota pembuka Liga Mahasiswa yang rencananya digelar di Student Center UAJY pada 18 hingga 25 Oktober 2025.

Setelah itu Surabaya serta Bandung berturut-turut mulai 1 hingga 22 November.

Regulasi Liga Mahasiswa 2025 terdapat perubahan dengan hanya boleh memainkan satu pemain IBL di lapangan untuk menarik

