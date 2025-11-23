Liga Spanyol: Barcelona Hajar Athletic Bilbao 4-0, Naik ke Puncak Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona berpesta empat gol ke gawang Athletic Bilbao pada lanjutan Liga Spanyol di Camp Nou, Barcelona, Minggu. Kemenangan telak 4-0 ini mengantarkan Blaugrana menempati peringkat teratas klasemen Liga Spanyol dengan 25 poin atau unggul produktivitas gol atas sang rival Real Madrid. Sementara, Bilbao harus puas berada di peringkat kedelapan dengan 17 poin.

Barcelona memulai babak pertama dengan langsung mendominasi penguasaan bola. Baru menit ke-4, Robert Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor. Lewandowski yang tanpa penjagaan langsung melepaskan tembakan terukur yang menjebol gawang Unai Simon.

Barcelona terus mencoba untuk menekan dan menambah keunggulan atas Bilbao. Memasuki penghujung waktu babak pertama, Lamine Yamal memberikan umpan terukur kepada Ferran Torres yang dengan mudah menaklukkan Unai Simon. Barcelona unggul 2-0 bertahan hingga jeda turun minum.

Memulai babak kedua, El Barca kian nyaman dengan keunggulan tiga gol tanpa balas. Di menit ke-48, Fermin Lopez yang mendapat ruang kosong dengan mudah menceploskan bola ke gawang. Sial bagi Bilbao yang harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-54 setelah Oihab Sancet diusir dari lapangan karena terkena kartu merah langsung akibat menjegal pemain Barcelona.

Bermain dengan sepuluh pemain, Bilbao tak banyak melakukan serangan dan praktis menunggu Barcelona.

Di masa perpanjangan waktu babak kedua, Ferran kembali mencatatkan namanya. Lewat umpan dari Yamal, Ferran yang terbebas dari penjagaan melepaskan tembakan terukur. Hingga peluit akhir babak kedua ditiup, Barcelona unggul 4-0 atas Bilbao.

Susunan pemain:

Barcelona (4-3-3) : Joan Garcia (PG); Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerrard Martin; Dani Olmo, Ferran Torres, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Alejandro Balde.