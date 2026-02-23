Liga Spanyol: Barcelona Kembali ke Puncak Klasemen Seusai Hajar Levante 3-0

Senin, 23 Februari 2026 – 04:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Levante 3-0 pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Minggu waktu setempat.

Marc Bernal, Frenkie de Jong dan Fermin Lopez menjadi para pencetak gol tuan rumah, demikian catatan La Liga.

Kemenangan ini membuat Barcelona kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol.

Barcelona naik ke posisi pertama dengan 61 poin dari 25 laga, unggul satu angka dari Real Madrid di peringkat kedua.

Levante tetap di zona degradasi pada posisi 19 dengan 18 poin dari 25 pertandingan.

Pada pertandingan di Camp Nou, Barcelona memberikan ancaman melalui tendangan Jules Kounde yang melambung di atas mistar gawang Levante.

Blaugrana unggul 1-0 pada menit keempat setelah umpan Eric Garcia disambut tembakan Marc Bernal menjadi gol.

Giliran Robert Lewandowski yang menciptakan peluang untuk Barca, tetapi belum membuahkan hasil.