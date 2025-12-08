Liga Spanyol: Celta Vigo Mempermalukan Real Madrid di Bernabeu

Senin, 08 Desember 2025 – 07:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid takluk 0-2 dari Celta Vigo pada pertandingan pekan ke-15 Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu waktu setempat.

Los Blancos kalah 0-2 dari Celta Vigo akibat dua gol Williot Swedberg pada menit 54 dan 90+3, demikian catatan La Liga.

Real Madrid juga harus mengakhiri pertandingan dengan sembilan orang setelah dua pemainnya, Fran Garcia dan Alvaro Carreras, diganjar kartu merah oleh wasit.

Baca Juga: Real Madrid Raih Kemenangan Penting dari Athletic Bilbao

Kekalahan ini membuat Real Madrid masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 36 poin dari 16 pertandingan, berjarak empat angka dari Barcelona di posisi pertama.

Meskipun belum beranjak dari peringkat kedua, Real Madrid bisa dikudeta oleh posisi ketiga, Villarreal, yang baru memainkan 15 pertandingan.

Di sisi lain, kemenangan membuat Celta Vigo naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 19 poin dari 15 pertandingan, tujuh angka dari zona degradasi.

Madrid sebenarnya langsung memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai.

El Real sempat menciptakan peluang melalui tendangan Arda Guler yang masih dapat diselamatkan kiper Celta Vigo Ionut Radu.