Liga Spanyol: Hajar Espanyol, Barcelona Kukuh di Posisi Pertama

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Espanyol 4-1 pada pekan 31 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Sabtu waktu setempat. Kemenangan itu membuat Barcelona makin kukuh di posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol.

Barcelona mengumpulkan 79 poin dari 31 pertandingan di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol, unggul sembilan poin atas Real Madrid di posisi kedua.

Sebaliknya, kekalahan membuat Espanyol tertahan di peringkat 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 38 poin dari 31 pertandingan, berjarak enam poin dari zona Eropa.

Pada pertandingan ini kemenangan Barcelona hadir berkat gol Ferran Torres (2), Lamine Yamal, dan Marcus Rashford, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui Pol Lozano, demikian catatan La Liga.

Barcelona langsung memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai dan dapat unggul pada menit sembilan, setelah umpan sepak pojok Lamine Yamal dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ferran Torres. Skor berubah menjadi 1-0.

Blaugrana dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah umpan Yamal dapat dikonversikan menjadi gol kedua Ferran Torres pada menit ke-25.

Selanjutnya, giliran Fermin Lopez yang memiliki peluang membobol gawang Espanyol, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan kiper Marko Dmitrovic.

Memasuki babak kedua, Espanyol dapat memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 1-2 setelah Pol Lozano dapat memaksimalkan bola rebound di depan gawang Barca pada menit ke-56.