JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Spanyol: Hajar Valencia 2-0, Real Madrid tak Tergoyahkan di Puncak Klasemen

Minggu, 02 November 2025 – 07:55 WIB
Liga Spanyol: Hajar Valencia 2-0, Real Madrid tak Tergoyahkan di Puncak Klasemen - JPNN.COM
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menghajar Valencia dengan skor 4-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/2026. 

Kemenangan itu menjadi yang ke-10 dari 11 laga bagi Real Madrid di Liga Spanyol musim ini.

Skuad asuhan Xabi Alonso itu pun belum tergoyahkan di puncak klasemen sementara setelah mengumpulkan 30 poin.

Real Madrid unggul tujuh poin dari Villareal di posisi kedua dan lebih banyak delapan poin dibandingkan rivalnya Barcelona yang bertengger di peringkat ketiga.

Dikutip dari laman Liga Spanyol di Jakarta, penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mencetak dua gol (brace) di menit 19 dan 31 pada pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu dini hari WIB itu. Dua gol lain dicetak Jude Bellingham (44') dan Alvaro Carreras (82').

Sebelum sepak mula, Mbappe menerima penghargaan Sepatu Emas Eropa serta gelar Pemain Terbaik LaLiga Oktober 2025.

Ketika pertandingan dimulai, Mbappe menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan pencapaian-pencapaian itu.

Pada menit ke-19, wasit menunjuk titik putih setelah Cesar Tarrega menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti.

TAGS   Real Madrid  Real Madrid Vs Valencia  Liga Spanyol  Kylian Mbappe 
