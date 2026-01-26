Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Spanyol: Menang 3-0 Atas Ovideo, Barcelona Rebut Kembali Puncak Klasemen

Senin, 26 Januari 2026 – 07:57 WIB
Liga Spanyol: Menang 3-0 Atas Ovideo, Barcelona Rebut Kembali Puncak Klasemen
Selebrasi Raphinha setelah mencetak gol untuk Barcelona dalam pertandingan Liga Spanyol 2025/26 lawan Real Oviedo di Stadion Camp Nou pada Minggu (25/1/2026). Antara/X.com/FCBarcelona

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menang 3-0 atas Real Oviedo dalam pekan ke-21 Liga Spanyol 2025/26 di Camp Nou pada Minggu (25/1) malam WIB. Gol Dani Olmo, sontekan Raphinha, dan salto Lamine Yamal memastikan kemenangan bagi tuan rumah.

Kemenangan ini membuat Barcelona merebut kembali puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025/26 dengan koleksi 52 poin dari 21 pertandingan, unggul satu angka atas Real Madrid. Real Oviedo masih terpuruk di dasar klasemen dengan 13 poin, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.

Sejak awal laga, Barcelona langsung mengambil kendali permainan, tetapi efektivitas serangan belum terlihat sepanjang babak pertama.

Peluang terbaik sempat hadir lewat Robert Lewandowski yang menyambut umpan Eric Garcia, tetapi sepakannya masih melambung di atas mistar.

Real Oviedo juga sempat mengancam melalui Ilyas Chaira, meski tembakannya berhasil diamankan kiper Joan Garcia.

Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan.

Kebuntuan akhirnya pecah di awal babak kedua.

Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-52 lewat Dani Olmo.

Barcelona menang 3-0 atas Real Oviedo dan berhasil merebut kembali puncak klasemen Liga Spanyol. Lamine Yamal cetak gol salto di pertandingan ini.

