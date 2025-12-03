Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Spanyol: Sempat Tertinggal, Barcelona Bangkit dan Tekuk Atletico Madrid

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:30 WIB
Logo klub sepak bola Barcelona. ANTARA/Infografis/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menang 3-1 atas Atletico Madrid pada lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Camp Nou, Rabu dini hari WIB.

Dikutip dari laman Liga Spanyol, Barcelona ketinggalan terlebih dahulu dari tim tamu yang membuat gol lewat Alex Baena (19). Barcelona bangkit menyamakan kedudukan berkat gol Raphinha (26’).

Lalu, Barca membalikkan keadaan lewat aksi Dani Olmo (65') dan Ferran Torres (90+6'). Skor berakhir 3-1 untuk kemenangan Barcelona.

Tiga poin yang diraih dari pertandingan itu membuat Barcelona makin mengukuhkan posisi mereka di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol musim ini.

Mereka meraih 37 poin dari 15 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara, Atletico Madrid belum beranjak dari peringkat keempat klasemen dengan 31 poin dari 15 laga.

Jalannya Pertandingan

Atletico dapat terlebih dahulu unggul pada pertandingan ini setelah Alex Baena mencetak gol ke gawang Barcelona.

Baena menembus perangkap offside Barcelona setelah menerima terobosan dari Nahuel Molina.

Liga Spanyol, sempat tertinggal 0-1, Barcelona bangkit dan menekuk Atletico Madrid dengan skor akhir 3-1.

