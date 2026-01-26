Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC
Senin, 26 Januari 2026 – 21:16 WIB
jpnn.com - SERANG – Tim bertabur bintang Dewa United mulai merangkak ke papan tengah klasemen Super League.
Ricky Kambuaya dan kawan-kawan kini nongkrong di anak tangga ke-10.
Melakoni laga pemungkas pekan ke-18 Super League, Dewa United menjamu Arema FC di Banten International Stadium, Serang, Senin (26/1) malam WIB.
Dewa United menang 2-0 berkat brace Alex Martins pada menit ke-3 (penalti) dan ke-42.
Setelah unggul dua gol di babak pertama, Dewa United bermain dengan nyaman di babak kedua.
Sesekali Stefano Lilipaly, Taisei Marukawa, dan Stefano Lilipaly mengancam gawang Arema.