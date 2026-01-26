Lihat Ada di Mana Dewa United Setelah Menaklukkan Arema FC

Senin, 26 Januari 2026 – 21:16 WIB

jpnn.com - SERANG – Tim bertabur bintang Dewa United mulai merangkak ke papan tengah klasemen Super League.

Ricky Kambuaya dan kawan-kawan kini nongkrong di anak tangga ke-10.

Melakoni laga pemungkas pekan ke-18 Super League, Dewa United menjamu Arema FC di Banten International Stadium, Serang, Senin (26/1) malam WIB.

Dewa United menang 2-0 berkat brace Alex Martins pada menit ke-3 (penalti) dan ke-42.

Baca Juga: Gustavo Franca Siap Jadi Motor Arema FC

Setelah unggul dua gol di babak pertama, Dewa United bermain dengan nyaman di babak kedua.

Sesekali Stefano Lilipaly, Taisei Marukawa, dan Stefano Lilipaly mengancam gawang Arema.