Lihat Alex Marquez Jatuh di Sprint MotoGP Catalunya, Kenapa?

Minggu, 07 September 2025 – 08:11 WIB
Lihat Alex Marquez Jatuh di Sprint MotoGP Catalunya, Kenapa? - JPNN.COM
Alex Marquez di kejauhan, pada Sprint MotoGP Catalunya. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Pembalap Gresini Alex Marquez gagal finis meski start dari posisi paling depan dan memimpin balapan saat tersisa tiga lap pada Sprint MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Sabtu (6/9) malam WIB.

Alex memulai balapan dengan memikul ekspektasi publik, dialah yang bisa menghentikan 14 kemenangan beruntun Marc Marquez sejauh ini.

Pemilik motor nomor 73 itu start paling depan -pole pertama dia sejak 2023, dengan status sebagai pemilik rekor lap baru. Apa lagi yang kurang?

Kenapa jatuh di Turn 10 lap ke-9 dari 12? Klik/pencet IG di bawah.

"Saya terlalu santai. Terlalu percaya diri. Saya hanya mencoba menyelesaikan lap itu dengan menekan lebih jauh, untuk menambah jarak dengan Marc," katanya.

"Jadi, ya, ketika Anda sangat percaya diri dengan motor, ketika Anda merasa terlalu percaya diri."

Lihat detik-detik Alex Marquez jatuh di Sprint MotoGP Catalunya 2025. Apakah itu sandiwara?

