Lihat Bagan Perempat Final French Open 2025, Nomor Cewek Hot

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:56 WIB
Tungga putri China Han Yue. Foto: Peter Parks/AFP

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Perempat final French Open 2025 Super 750, Jumat (24/10) menjanjikan laga-laga ketat, terutama di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Pada nomor tunggal putri, penghuni Top 5 masih bertahan dan bikin 8 Besar French Open 2025 jadi hot.

Peringkat pertama dunia An Se Young (Korea) akan berhadapan dengan nomor 14 dunia Gao Fang Jie (China).

Peringkat kedua dunia Wang Zhi Yi (China) bakal meladeni nomor 19 dunia Kim Ga Eun (Korea).

Peringkat ketiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang) ketemu ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China).

Peringkat IV dunia Han Yue (China) melawan nomor delapan dunia Tomoka Miyazaki (Jepang).

Empat perempat final tunggal putri itu pasti seru.

Sementara itu, di nomor ganda putri menghadirkan perseteruan Jepang-Korea-China-Malaysia.

Match pertama perempat final French Open 2025 Super 750 akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

TAGS   French Open 2025  An Se Young  Wang Zhi Yi  Han Yue  Akane Yamaguchi  Chen Yu Fei  Kim Ga Eun  Tomoka Miyazaki  Gao Fang Jie 
