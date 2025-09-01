Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lihat, Brimob Sumut Bagi-Bagi 1.000 Karung Beras kepada Pengemudi Ojol

Senin, 01 September 2025 – 19:56 WIB
Lihat, Brimob Sumut Bagi-Bagi 1.000 Karung Beras kepada Pengemudi Ojol - JPNN.COM
Personel Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyalurkan beras kepada para pengemudi ojek daring di Medan, Minggu (31/8/2025). ANTARA/HO-Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

jpnn.com, MEDAN - Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menyalurkan 1.000 karung beras kepada pengemudi ojek online (ojol) sebagai wujud kepedulian Polri di Medan pada Minggu (31/8/2025).

"Pemberian sembako dengan total lima ton di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.

," ujar Danden Gegana Satuan Brimob Polda Sumut AKBP Octorolas Simbolon di Medan, Minggu.

Baca Juga:

Octorolas mengatakan kegiatan itu merupakan wujud nyata kepedulian Polri, khususnya Brimob Polda Sumut terhadap para mitra ojek daring yang sehari-hari berjuang di jalanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahim dengan saudara-saudara kami para driver ojol. Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia mengatakan melalui kegiatan sosial tersebut diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya komunitas ojek daring semakin erat, solid dan harmonis ke depannya.

Baca Juga:

"Serta memperkuat semangat persatuan dalam menjaga keamanan di wilayah Sumatera Utara," ucapnya.

Kegiatan itu juga dilakukan dengan doa bersama yang diikuti personel Brimob, TNI, Kepolisian Sektor Medan Baru, rekan ojek daring, masyarakat dan lainnya.

Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menyalurkan 1.000 karung beras kepada pengemudi ojek online (ojol) sebagai wujud kepedulian Polri di Medan pada Minggu (31/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengemudi Ojek Online  Brimob Sumut  salurkan bantuan  Ojol  beras 
BERITA PENGEMUDI OJEK ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp