Lihat Cara Prabowo Menggandeng Megawati, Ternyata Ini yang Dibahas

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang (19/3/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Presiden Prabowo (@prabowo), pertemuan tersebut dilakukan untuk melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa.

Prabowo juga membagikan foto pertemuannya dengan Megawati, termasuk ketika dia menggandeng Presiden ke-5 RI itu saat memasuki Istana.

"Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa," tulis unggahan tersebut.

Dalam foto-foto yang diunggah, nampak Megawati mengenakan batik bernuansa biru.

Prabowo menyambut langsung kedatangan Megawati di Serambi luar Istana Merdeka.