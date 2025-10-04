Lihat Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Mandalika, Simak Pengakuannya

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Marc Marquez kecelakaan, dua kali, pada Practice MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/10) siang WIB.

Practice merupakan sesi klasifikasi kualifikasi. Sepuluh pembalap dengan catatan waktu terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2). Di luar 10 Besar, harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik di Q1 boleh naik ke Q2. Peserta Q2 otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 saat sprint maupun grand prix.

Marc Marquez gagal masuk Top 10 practice. Itu mengakibatkan dia harus berjuang di Q1.

Inilah pertama kalinya pada musim 2025, Marc Marquez tercampak di Q1.

Kenapa Marc si Juara Dunia MotoGP 2025 itu jatuh di Mandalika? Lihat/pencet IG di atas untuk melihat kecelakaan kedua Marc pada pratice.

"Tentu saja saya tidak berharap atau sedang memakai strategi jatuh dua kali," tutur Marc.