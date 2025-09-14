Lihat Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Misano, Kenapa?

Minggu, 14 September 2025 – 07:19 WIB

jpnn.com - MISANO - Marc Marquez seorang manusia, tak pernah sempurna.

Kecelakaan di Turn 15 Lap ke-6 dari 13 putaran Sprint MotoGP San Marino, di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (13/9) malam WIB, menjelaskan atau membuktikan hal di atas. Marc is human.

"Saya terlalu memaksakan diri, agak melebar di Tikungan 15 itu, dan, itu kecelakaan khas Misano," kata Marc.

"Tidak ada yang sempurna."

"Mungkin saya melupakan suhu ban setelah menyalip Bezzecchi," tutur Marc.