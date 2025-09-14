Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Lihat Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Misano, Kenapa?

Minggu, 14 September 2025 – 07:19 WIB
Lihat Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Misano, Kenapa? - JPNN.COM
Marc Marquez jatuh. Foto: Danilo Di Giovanni/AS

jpnn.com - MISANO - Marc Marquez seorang manusia, tak pernah sempurna.

Kecelakaan di Turn 15 Lap ke-6 dari 13 putaran Sprint MotoGP San Marino, di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (13/9) malam WIB, menjelaskan atau membuktikan hal di atas. Marc is human. 

"Saya terlalu memaksakan diri, agak melebar di Tikungan 15 itu, dan, itu kecelakaan khas Misano," kata Marc.

"Tidak ada yang sempurna."

"Mungkin saya melupakan suhu ban setelah menyalip Bezzecchi," tutur Marc.

Marc Marquez menjelaskan penyebab kecelakaan yang menimpanya di Sprint MotoGP San Marino.

