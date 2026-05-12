Lihat di Sini Bagan Playoff IBL 2026, Panas Sejak Babak Pertama

Selasa, 12 Mei 2026 – 18:26 WIB

jpnn.com - IBL 2026 akan memasuki babak playoff mulai Sabtu (23/5/2026) setelah fase reguler resmi berakhir.

Babak playoff akan digelar dengan format best of three series.

Pelita Jaya yang finis sebagai pemuncak klasemen dijadwalkan menghadapi RANS Simba Bogor.

Sementara itu, tim peringkat kedua Satria Muda akan berhadapan tim asal ibu kota Hangtuah Jakarta.

Bogor Hornbills juga akan menghadapi Kesatria Bengawan Solo pada babak pertama playoff.

Adapun Dewa United Banten yang finis di posisi keempat bakal menjalani derbi melawan Tangerang Hawks yang menempati peringkat kelima.

Seluruh pertandingan babak pertama playoff akan digelar dengan sistem kandang dan tandang.

Menarik ditunggu pertandingan playoff IBL 2026 yang bisa disaksikan secara gratis di kanal Youtube IBL TV.(mcr16/jpnn)