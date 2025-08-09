Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Lihat di Sini Hasil & Jadwal Pekan Pertama BRI Super League

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 09:01 WIB
Lihat di Sini Hasil & Jadwal Pekan Pertama BRI Super League
Pembukaan BRI Super League 2025-2026 di GBT Surabaya. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Empat gol lahir di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League, Jumat (8/8).

Pada hari pertama kemarin terdapat tiga pertandingan yang melibatkan tiga klub promosi; musim lalu masih berjibaku di Liga 2.

Tiga tim promosi, yakni Bhayangkara Presisi Lampung FC, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta sama-sama menyulitkan trio tim besar, yaitu Borneo FC Samarinda, PSM Makassar, serta Persebaya Surabaya.

Namun, trio tim promosi itu pun mendapat hasil yang berbeda.

Bhayangkara keok, Persijap mendapat satu poin, dan PSIM menang. (il/jpnn)

Hasil dan Jadwal Pekan ke-1 BRI Super League
Trio tim promosi BRI Super League sama-sama menyulitkan tiga tim besar, tetapi hasilnya, oh...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

