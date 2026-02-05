Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Jepang, Garuda Bidik Sejarah

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada babak semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Laga tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Jepang bisa melalui streaming di RCTI+ atau layar kaca iNews TV.

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan para penggemar secara gratis dan legal.

https://www.youtube.com/live/58mvgKCwAxE?si=VZi0W0VFK9_5iM2z

Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi Skuad Garuda untuk kembali mencetak sejarah dengan melangkah ke partai final turnamen futsal antarnegara Asia tersebut.

Baca Juga: Pernyataan Berani Hector Souto Menjelang Timnas Futsal Indonesia vs Jepang

Namun, langkah Muhammad Iqbal dan kolega menuju partai puncak dipastikan tidak mudah mengingat Jepang tampil solid sepanjang turnamen.

Tercatat, tim Negeri Matahari Terbit itu baru kebobolan tiga gol dari empat laga yang telah dijalani.