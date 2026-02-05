Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Jepang, Garuda Bidik Sejarah

Kamis, 05 Februari 2026 – 19:00 WIB
Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Jepang, Garuda Bidik Sejarah - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada babak semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Laga tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Jepang bisa melalui streaming di RCTI+ atau layar kaca iNews TV.

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan para penggemar secara gratis dan legal.

https://www.youtube.com/live/58mvgKCwAxE?si=VZi0W0VFK9_5iM2z

Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi Skuad Garuda untuk kembali mencetak sejarah dengan melangkah ke partai final turnamen futsal antarnegara Asia tersebut.

Namun, langkah Muhammad Iqbal dan kolega menuju partai puncak dipastikan tidak mudah mengingat Jepang tampil solid sepanjang turnamen.

Tercatat, tim Negeri Matahari Terbit itu baru kebobolan tiga gol dari empat laga yang telah dijalani.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang di semifinal ajang AFC Futsal Asian Cup 2026, Kamis (5/2)

TAGS   live streaming timnas futsal indonesia  Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Indonesia Vs Jepang  live streaming piala asia futsal 
