JPNN.com - Olahraga - All Sport

Lihat di Sini Link Streaming Jakarta Pertamina vs Popsivo Polwan, Potensi Megawati Meledak

Sabtu, 04 April 2026 – 18:39 WIB
Pemain asing Jakarta Pertamina Enduro, Irina Voronkova saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Surabaya di Jawa Pos Arena melawan Jakarta Electric PLN Mobile. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli Jakarta Pertamina Enduro berupaya bangkit saat jumpa Popsivo Polwan pada laga lanjutan final four Proliga 2026 seri Surabaya.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini laman streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/20240-proliga-2026?schedule_id=4997646

Jakarta Pertamina Enduro berupaya bangkit seusai di laga perdana kalah dari Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Manajer Jakarta Pertamina Widi Triyoso berharap Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega meningkatkan kewaspadaan mengingat Popsivo Polwan kini tampil dengan kekuatan berbeda.

Kehadiran Malwina Smarzek (Polandia) membuat opsi serangan tim milik Kepolisian RI tersebut kian beragam setelah sebelumnya hanya mengandalkan Arsela Nuari Purnama dan Yonkaira Pena (Republik Dominika).

“Semua pasti kami waspadai. Kami berharap para pemain bisa tampil maksimal meredam serangan lawan,” ungkap Widi saat dihubungi JPNN, Sabtu (4/4).

