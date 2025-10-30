Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Lihat, Eks Honorer yang Sudah Tua Itu Resmi jadi ASN PPPK

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Lihat, Eks Honorer yang Sudah Tua Itu Resmi jadi ASN PPPK
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri menyerahkan SK pelantikan PPPK formasi 2024 tahap 1 di halaman Kantor Bupati Rejang Lebong, Selasa, (28/10/2025). Foto: ANTARA/Nur Muhamad

jpnn.com - REJANG LEBONG - Sebanyak 1.106 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkuan Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah dilantik pada Selasa (28/10).

Mereka merupakan PPPK hasil seleksi 2024 tahap 1 di Rejang Lebong.

Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri mengatakan para PPPK ini harus meneladani Hari Sumpah Pemuda ke-97.

Momentum pelantikan PPPK bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi simbol semangat baru untuk tumbuh dan melayani bersama.

“Para ASN dan PPPK di Kabupaten Rejang Lebong diminta untuk bekerja dengan tulus, profesional, dan berintegritas. Kita (Bupati Rejang Lebong) doakan agar mereka kuat dan amanah,” kata dia di Rejang Lebong, Rabu,

PPPK yang dilantik merupakan peserta yang lulus seleksi tahap I formasi 2024, terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis.

Proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan telah diverifikasi oleh auditor serta jaksa pengacara negara.

Fikri mengatakan kehadiran PPPK ini menjadi bagian penting dari misi pemerintahan Rejang Lebong 2025–2030, yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan berakhlak.

Ribuan eks honorer lulus seleksi PPPK 2024 tahap 1 baru dilantik menjadi ASN pada Selasa 29 Oktober 2025.

TAGS   PPPK  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  honorer  rejang lebong 
