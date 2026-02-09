Close Banner Apps JPNN.com
Lihat Gaya Seskab Teddy Nobar Final AFC Futsal 2026 Bersama Warga Malang, Fokus

Senin, 09 Februari 2026 – 10:12 WIB
Lihat Gaya Seskab Teddy Nobar Final AFC Futsal 2026 Bersama Warga Malang, Fokus
Lihatlah gaya Seskab Teddy nobar final AFC Futsal 2026 bersama warga Malang serta Wagub Emil Dardak. Foto medsos Setkab

jpnn.com, MALANG - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya nonton bareng (nobar) pertandingan final Piala Asia Futsal AFC 2026 antara Timnas Futsal Indonesia melawan Iran bersama warga di Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/2) malam.

Nobar itu disempatkan Seskab Teddy di tengah agenda kunjungan kerja mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Stadion Gajayana, Malang, Minggu (8/2).

Pria berusia 36 tahun itu terlihat berbaur hangat bersama masyarakat dan kalangan pemuda di Warkop Brojans, Malang.

Berdasarkan dokumentasi yang diunggah melalui media sosial Sekretariat Kabinet (Setkab), Teddy tampak menikmati suasana nobar sambil menyeruput secangkir kopi bersama warga. 

Dalam kesempatan tersebut, dia juga didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang lebih dahulu hadir di lokasi dengan mengenakan jaket Timnas Indonesia.

Suasana nobar berlangsung penuh antusias. Pria asa Manado itu terlihat fokus menyaksikan jalannya pertandingan dan ikut larut dalam euforia penonton.

Saat Timnas Futsal Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Iran, dia tampak turut merayakan dengan bertepuk tangan dan berinteraksi akrab dengan warga yang hadir.

Seskab Teddy menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan Timnas Futsal Indonesia meskipun harus mengakui keunggulan Iran melalui adu penalti.

Lihatlah gaya Seskab Teddy nobar final AFC Futsal 2026 bersama warga Malang serta Wagub Emil Dardak

