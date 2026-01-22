Lihat Gerak-gerik Tim KPK di Rumah Dinas Bupati Pati Sudewo

jpnn.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Pati Sudewo.

Rumah dinas itu berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Penggeledahan itu sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan sebelumnya.

Salah seorang staf kantor Bupati Pati yang enggan menyebutkan namanya, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim penyidik KPK di rumah dinas dan kantor bupati.

Informasi yang diperoleh menyebutkan penggeledahan dimulai Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Di depan Pendopo Kabupaten Pati juga terparkir sejumlah mobil berwarna hitam, tiga mobil di antaranya berpelat nomor H dan satu AB.

Selain itu, sejumlah personel kepolisian dengan senjata laras panjang tampak berjaga-jaga di depan Pendopo Kabupaten Pati.

Sejumlah tim penyidik KPK juga tampak masuk ke rumah dinas bupati, kemudian pindah ke ruang kerja dan pindah lagi ke rumah dinas.