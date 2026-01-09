Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Lihat! Ini Maskot Banteng Milik PDIP, Namanya Bakal Diumumkan saat Rakernas

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:01 WIB
Lihat! Ini Maskot Banteng Milik PDIP, Namanya Bakal Diumumkan saat Rakernas - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan M. Prananda Prabowo berpose bersama maskot banteng di arena Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (9/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan terus mempersiapkan diri menyambut acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 partai di arena Beach City International Stadium, Ancol, pada 10–12 Januari 2026.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo tampak terjun memantau gladi resik kegiatan bersama Ketua Koordinator Media Pintar Perjuangan (MPP) Henky di Ancol, pada Jumat (9/1).

Putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga meninjau pameran MPP yang menampilkan maskot Banteng di arena Beach City International Stadium. 

Tampak Prananda juga memberi arahan kepada Henky agar penempatan maskot Banteng merepresentasikan semangat perjuangan partai.

Diketahui, PDIP memang menempatkan maskot banteng yang dipakaikan jaket berwarna merah dan celana hitam serta sepatu putih.

Maskot nanteng merupakan hasil sayembara yang dilaksanakan partai selama tiga bulan, yakni sejak Oktober hingga Desember 2025.

Henky mengatakan maskot banteng ditempatkan di lokasi Rakernas agar menghadirkan semangat perjuangan partai.

"Maskot banteng bukan hanya simbol. Ia adalah energi. Energi yang tumbuh dari rakyat, untuk rakyat," kata dia kepada awak media di lokasi, Jumat (9/1).

DPP PDI Perjuangan bakal memperkenalkan nama maskot banteng ketika menggelar Rakernas pada 10–12 Januari 2026.

