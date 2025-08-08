Lihat! Ini yang Dilakukan Elite NasDem Jelang Rakernas Partai, Hmmm....

jpnn.com, GOWA - Partai NasDem membuat kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/8) kemarin sebelum parpol tersebut melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025.

Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu NasDem Prananda Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menjadi pihak yang hadir dalam penanaman pohon itu.

Prananda dalam keterangan persnya, Jumat (8/8) ini mengatakan penanaman pohon menjadi upaya NasDem mendorong kesadaran menjaga lingkungan.

"Ya, bisa dianggap katakanlah ini hal yang tidak terlalu besar, tetapi paling tidak kita sudah memulai menginisiasi," kata legislator Komisi I DPR RI itu.

Prananda melanjutkan NasDem dalam kegiatan di Gowa pada Kamis kemarin, menanam sebanyak 700 pohon produktif yang menjadi bagian dari gerakan NasDem Go Green.

"Semboyan NasDem Go Green, hijau, yang saya tegaskan hari ini, harus diingat oleh semua kakak-kakak," ujar legislator Dapil I Sumatera Utara (Sumut) itu.

Dia berharap ke depan gerakan penanaman pohon tidak berhenti di Partai NasDem. Masyarakat bisa meniru kegiatan serupa demi hijaunya Indonesia.

"Saya secara pribadi dan NasDem secara institusi berharap gerakan ini akan dilanjutkan oleh seluruh organisasi masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.