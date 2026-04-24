Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Lihat Itu, Banyak Banget Napi Berisiko Tinggi Digiring ke Nusakambangan

Jumat, 24 April 2026 – 07:57 WIB
Lihat Itu, Banyak Banget Napi Berisiko Tinggi Digiring ke Nusakambangan - JPNN.COM
Ditjenpas Kemenimipas memindahkan 263 narapidana kategori risiko tinggi (high risk) dari 6 wilayah ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Ditjen Pemasyarakatan

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memindahkan 263 warga binaan (narapidana) ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Jawa Tengah.

Ratusan napi kategori berisiko tinggi (high risk) itu sebelumnya menghuni sejumlah lembaga pemasyaratan (lapas) yang tersebar di enam provinsi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengatakan pemindahan ini merupakan instruksi langsung Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rangka membersihkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) dari narkoba.

"Kami tegaskan kembali, tidak boleh ada ruang atau celah sedikitpun untuk narkoba. Kami cegah dan tangkal, apabila ditemukan pasti kami berantas," kata Mashudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4).

Dari 263 warga binaan high risk yang dipindahkan ke Nusakambangan berasal dari Sumatera Utara sebanyak 44 orang, Riau sebanyak 103 orang.

Kemudian dari Jambi dipindahkan 42 warga binaan high risk, Sumatera Selatan sebanyak 11 orang, dari Lampung 18 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 45 orang.

"(Kamis) malam ini sekitar pukul 21.50 WIB, sebanyak 263 warga binaan high risk tersebut telah diterima oleh petugas lapas di Nusakambangan," ujarnya.

Mashudi menjelaskan pemindahan dan penerimaan warga binaan di masing-masing lapas dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Banyak banget napi kategori berisiko tinggi (high risk) dipindahkan ke Nusakambangan, terbanyak dari Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Napi  Nusakambangan  narkoba  Riau 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp