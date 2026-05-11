Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Lihat Itu Penampakan Kandang Persipura Pasca-Kerusuhan, ASN Dikerahkan

Senin, 11 Mei 2026 – 07:18 WIB
Lihat Itu Penampakan Kandang Persipura Pasca-Kerusuhan, ASN Dikerahkan - JPNN.COM
Suasana Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (10/5). Foto: ANTARA/Ardiles Leloltery

jpnn.com - JAKARTA - Terjadi kerusuhan seusai Persipura kalah 0-1 dari Adyaksa FC dalam laga play-off Liga 2 Championship 2025/2026 di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan setempat mengikuti kerja bakti dan aksi pembersihan di kawasan Stadion Lukas Enembe, Minggu (10/5).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Minggu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap menjaga fasilitas publik agar tetap bersih, aman, dan nyaman pasca kericuhan pertandingan "Play Off" Persipura melawan Adhyaksa FC beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

"Sehingga kegiatan tersebut bukan sekadar membersihkan stadion, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan tanggung jawab bersama menjaga Papua tetap harmonis dan kondusif," katanya.

Mathius mengatakan, kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua.

"Oleh sebab itu saya mengajak seluruh ASN hadir dan menunjukkan semangat gotong royong,” ujar Matius.

Baca Juga:

Dia menjelaskan dengan keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum secara bersama-sama.

"Stadion Lukas Enembe merupakan salah satu fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Papua yang harus dirawat bersama sehingga kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat Papua pasca insiden yang terjadi,” katanya lagi. (antara/jpnn)

Kerusuhan terjadi seusai Persipura kalah 0-1 dari Adyaksa FC dalam laga play-off Liga 2 Championship 2025/2026 di Stadion Lukas Enembe.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persipura  Adhyaksa FC  Stadion Lukas Enembe  Liga 2 
BERITA PERSIPURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp