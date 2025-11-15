Lihat Itu, PPPK Paruh Waktu & Full Time Terima SK Bersamaan, Tebak Mana Lebih Banyak?

jpnn.com - MAKASSAR – Pelantikan dan penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dilakukan bersamaan di satu lokasi yang sama.

Pelantikan dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu kepada 6.936 aparatur sipil negara (ASN) baru digelar di Lapangan Karebosi Makassar, Jumat (14/11).

Jumlah tersebut terdiri dari 329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 Tahap II dan 6.607 PPPK Paruh Waktu.

"Saya tahu betul, banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Pengabdian panjang ini adalah wujud loyalitas, kesetiaan, dan komitmen yang patut kami apresiasi setinggi-tingginya," ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat melantik ASN baru tersebut.

Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyerahkan SK tersebut sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-418 Kota Makassar.

Pelantikan ini juga menjadi jawaban atas penantian panjang para tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdikan diri di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyerahan SK PPPK Tahap II serta PPPK Paruh Waktu untuk formasi 2025, yang mencakup tenaga teknis, tenaga Kesehatan, dan tenaga guru.

Munafri menyatakan, bahwa seluruh PPPK yang dilantik telah melalui proses seleksi, verifikasi, dan validasi ketat untuk memastikan bahwa mereka yang diterima adalah aparatur dengan kompetensi dan integritas tinggi.