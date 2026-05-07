Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Lihat Itu, PPPK Paruh Waktu juga Berseragam Loreng

Kamis, 07 Mei 2026 – 04:42 WIB
Lihat Itu, PPPK Paruh Waktu juga Berseragam Loreng - JPNN.COM
Wali Kota Tangerang Sachrudin memasangkan topi kepada PPPK dan P3K PW peserta kegiatan bela negara. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

jpnn.com - TANGERANG – Sebanyak 100 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu dan PPPK paruh waktu (P3K PW) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, mengikuti pelatihan bela negara.

Diharapkan, dengan mengikuti pelatihan bela negara, semangat para PPPK dan P3K PW dalam menjalankan tugas pelayanan publik makin meningkat.

“Sebagai pelayan masyarakat, PPPK harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bela negara dalam konteks aparatur adalah bekerja dengan jujur, disiplin, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap persoalan di tengah masyarakat,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin di Kota Tangerang, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata pada tanggal 6 - 8 Mei 2026.

Wali Kota menambahkan bela negara bukan hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan, tetapi untuk memperkuat kualitas pegawai melalui pembinaan karakter dan integritas.

Apalagi, pelatihan ini menghadirkan narasumber lintas sektor sehingga menjadi wujud nyata sinergi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Berbagai materi yang komprehensif dari unsur TNI, BNN, hingga praktisi pemerintahan diharapkan dapat menjadi bekal berharga yang bisa langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, lanjut Sachrudin, para PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, mampu bertransformasi menjadi aparatur yang lebih tangguh, profesional, dan berdedikasi tinggi.

Para PPPK dan P3K PW diharapkan makin semangat dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  Bela Negara 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp