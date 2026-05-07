Lihat Itu, PPPK Paruh Waktu juga Berseragam Loreng

jpnn.com - TANGERANG – Sebanyak 100 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu dan PPPK paruh waktu (P3K PW) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, mengikuti pelatihan bela negara.

Diharapkan, dengan mengikuti pelatihan bela negara, semangat para PPPK dan P3K PW dalam menjalankan tugas pelayanan publik makin meningkat.

“Sebagai pelayan masyarakat, PPPK harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bela negara dalam konteks aparatur adalah bekerja dengan jujur, disiplin, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap persoalan di tengah masyarakat,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin di Kota Tangerang, Rabu (6/5).

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata pada tanggal 6 - 8 Mei 2026.

Wali Kota menambahkan bela negara bukan hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan, tetapi untuk memperkuat kualitas pegawai melalui pembinaan karakter dan integritas.

Apalagi, pelatihan ini menghadirkan narasumber lintas sektor sehingga menjadi wujud nyata sinergi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan.

“Berbagai materi yang komprehensif dari unsur TNI, BNN, hingga praktisi pemerintahan diharapkan dapat menjadi bekal berharga yang bisa langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, lanjut Sachrudin, para PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, mampu bertransformasi menjadi aparatur yang lebih tangguh, profesional, dan berdedikasi tinggi.