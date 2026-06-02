Lihat Jadwal Wakil Meraih Putih di Indonesia Open 2026: Satu Tiket 16 Besar Sudah Diraih
jpnn.com - Sejumlah waki tuan rumah akan memulai perjuangan pada hari pertama Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).
Dari sektor tunggal putra, akan bertanding Jonatan Christie dan Alwi Farhan.
Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan menghadapi tunggal putra Singapura, Jia Heng Jason Teh.
Adapun Alwi bakal melawan pebulu tangkis tangguh asal India, Lakshya Sen.
Dari sektor ganda putra akan bertanding Leo Rolly Carnando/Daniel Martin yang menghadapi pasangan Taiwan, Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.
Sementara itu, Indonesia dipastikan mengamankan satu tiket ke babak 16 besar karena mempertemukan dua pasangan ganda putri, yakni Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melawan Isyana Syahira Meida/Rinjani K. Nastine.
Menarik ditunggu perjuangan pebulu tangkis tuan rumah lainnya pada ajang Indonesia Open 2026.
Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di Vision+.(mcr16/jpnn)