JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Lihat Nih, Momen Purbaya Ngotot Bakal Berantas Thrifting

Kamis, 20 November 2025 – 18:33 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas penjualan pakaian dan tas bekas impor atau thrifting di Indonesia.

Bahkan Purbaya dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan thrifting, meskipun para pedagang tersebut sudah membayar pajak.

“Saya enggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (20/11).

Purbaya menyatakan sikap tegasnya ini bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Sebab kata dia, apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

“Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” ujar Purbaya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pasar dalam negeri bagi pengusaha domestik, Purbaya berkomitmen dalam menindak tegas praktik penjualan baju bekas impor.

Pedagang-pedagang yang terdampak oleh kebijakan tersebut diminta oleh Purbaya untuk beralih ke barang-barang domestik.

