Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Lihat Nih, Rival Yamaha Aerox 155 Besutan TVS, Harga Rp 22 Jutaan

Minggu, 14 September 2025 – 17:05 WIB
Lihat Nih, Rival Yamaha Aerox 155 Besutan TVS, Harga Rp 22 Jutaan - JPNN.COM
TVS Ntorq 150 hadir di India. Foto: tvs

jpnn.com - TVS baru saja meluncurkan skutik sport, Ntorq 150. Sangat pas bersaing di kelas Yamaha Aerox 155 dan Honda ADV 150.

Skutik asal India itu membawa banyak pembaruan, bukan hanya dari sisi desain, tetapi juga teknologi kekinian.

TVS Ntorq 150 diracik lebih agresif dan gagah dibanding versi Ntorq 125.

Baca Juga:

Garis bodi dengan sudut-sudut tajam, lampu LED ganda dan sein yang selaras konsep motor sport.

Fitur-fitur anyarnya menjadi daya tawar kuat lewat layar kombinasi LCD dan TFT, bahkan terkoneksi dengan smartphone.

Konektivitas itu memungkinkan biker menerima notifikasi telepon, pesan, hingga navigasi langsung saat berkendara.

Baca Juga:

Pengaturan musik juga bisa dilakukan tanpa harus menyentuh ponsel.

Di varian tertinggi, layar full TFT dengan kontrol terletak di kluster tombol sebelah kiri setang. Terpenting, sudah mendukung update sistem lewat OTA (Over-the-Air).

TVS baru saja meluncurkan skutik sport, Ntorq 150. Sangat pas bersaing di kelas Aerox 155 dan ADV 150.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TVS  TVS Ntorq 150  Yamaha Aerox 155  Honda ADV 150 
BERITA TVS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp