Lihat Nih, Sejumlah Temuan Diduga Benda Bersejarah di Lokasi Konstruksi MRT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) berupaya tetap menjaga kelestarian objek dan cagar budaya selama menjalankan proses konstruksi.

Sejak masa perencanaan, MRT Jakarta telah melakukan survei arkeologi berupa mapping dan test-pit untuk mengidentifikasi dan mengobservasi cagar budaya yang berpotensi terdampak proyek pembangunan.

Kegiatan survei ini dilakukan dengan menggandeng tim arkeolog dan ahli kebudayaan dari sejumlah universitas dalam negeri.

Dalam proses survei dan pemetaan ini, tim tersebut menemukan beberapa temuan arkeologi terutama di lokasi-lokasi proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 mulai dari Harmoni menuju kawasan Kota Tua. Di jalur tersebut memang terdapat beberapa bangunan cagar budaya yang memang juga harus tetap dijaga kelestariannya.

“Terhadap temuan-temuan tersebut dilakukan beberapa upaya penanganan selama masa konstruksi, seperti pendokumentasian, pengangkatan, dan disimpan sementara di Dinas Kebudayaan untuk diakurasi oleh tim ahli. Benda-benda tersebut diduga memiliki signifikasi sejarah sehingga perlu diamankan,” ujar Kepala Divisi Project Management for Construction 2 MRT Jakarta, Indra Gunawan di kelas Media Fellowship Program (MFP) MRT Jakarta di kantornya, baru-baru ini.

Beberapa temuan tersebut di antaranya potongan-potongan fragmen keramik China dan Eropa yang diperkirakan berasal dari abad ke 19-20 M. Kemudian kaki bonek keramik yang juga diduga berasal dari rentang waktu yang sama. Semua temuan terbaru itu, saat ini disimpan dan dimasukkan dalam kotak kaca di pos MRT Jakarta Fase 2A CP201.

Temuan diduga benda bersejarah di lokasi konstruksi MRT Jakarta Fase 2. Foto: Natalia Laurens/JPNN.com