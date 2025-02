Lihat, Penonton Mulai Memadai BCIS Menjelang Konser The Corrs

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Grup band The Corrs menggelar konsernya di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta pada Sabtu (8/2) malam.

Konser bertajuk The Corrs from Jakarta with Love itu dipromotori oleh Ravel Entertainment bersama co-promotor TipTip.

Berdasarkan pantauan, para pengemar band pop legendaris asal Irlandia itu telah memadati area konser BCIS sejak pukul 19.00 WIB.

Sebagai informasi, pintu masuk area konser dibuka mulai pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, The Corrs sendiri dijadwalkan naik panggung pukul 20.00 WIB.

Para penggemar The Corrs pun tampaknya sudah siap untuk bernyanyi bersama malam ini.

Sebelumnya, The Corrs pernah menggelar konser di Jakarta, yakni pada 18 Oktober 2023 dan 3 Oktober 2001. (mcr7/jpnn)