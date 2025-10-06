Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lihat Ponpes Al Khoziny dari Atas, Itu Gedung yang Ambruk

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Lihat Ponpes Al Khoziny dari Atas, Itu Gedung yang Ambruk
Ponpes Al Khoziny terlihat dari atas. Foto: Dicky Bisinglasi/AFP

jpnn.com - SIDOARJO - Pondok pesantren atau Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi perhatian bangsa.

Itu lantaran musibah yang melanda, yakni salah satu gedung ambruk pada Senin (29/9) sore WIB.

Gedung yang ambruk berlantai tiga. Lantai satu digunakan menjadi musala.

Lihat foto, itulah Ponpes Al Khoziny dari atas.

Sementara itu, awak JPNN Jatim melaporkan bahwa hingga Minggu (5/10) malam, jumlah korban meninggal dunia tercatat 53 orang, termasuk lima bagian tubuh (body part).

Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas Emi Freezer mengatakan penemuan korban dilakukan sejak Minggu dini hari hingga malam sekitar pukul 23.50 WIB.

Dalam rentang waktu tersebut, tim berhasil mengevakuasi 27 korban, empat di antaranya berupa bagian tubuh.

“Dengan demikian, hingga laporan terakhir total ada 27 korban dengan empat body part. Korban ditemukan di sektor A1, A2, A3, dan A4,” kata Emi.

Hingga Minggu malam, jumlah korban meninggal dunia tragedi Ponpes Al Khoziny tercatat 53 orang, termasuk 5 bagian tubuh.

