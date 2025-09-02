Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lihat! Prajurit TNI AD Keliling Jakarta, Imbau Warga Tak Terprovokasi

Selasa, 02 September 2025 – 13:50 WIB
Lihat! Prajurit TNI AD Keliling Jakarta, Imbau Warga Tak Terprovokasi
TNI berkeliling di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Suasana di kawasan Gedung DPR pada Selasa (2/9) terlihat kondusif seusai 'diserang' sejumlah demonstrasi dalam tiga hari belakangan.

BEM SI yang dijadwalkan berdemonstrasi di depan kantor para Wakil Rakyat itu batal.

Berdasarkan pantauan, hanya ada pejalan kaki yang lewat dan sederet penjual kaki lima berjejer di sekitar area gerbang gedung.

Berbagai spanduk protes yang tergantung dan tulisan di dinding gedung juga tampak telah terhapus bersih.

Seiring dengan situasi yang mulai kondusif di Jakarta, sederet truk Fuso pengangkut Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terlihat berkeliling di sekitar Jakarta.

Tampak sejumlah anggota TNI menyapa masyarakat yang berjualan di sekitar Gedung DPR RI.

Tak hanya itu, para anggota yang berkeliling menyerukan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian.

"Imbauan kepada masyarakat, agar tidak terprovokasi," kata salah satu TNI yang memegang pengeras suara.

Prajurit TNI AD keliling kawasan Jakarta, mengimbau agar tidak terprovokasi berbuat anarkistis.

