Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lihat Ratchaburi FC Check In Bandung, Memikul Rekor Hebat

Selasa, 17 Februari 2026 – 07:19 WIB
Lihat Ratchaburi FC Check In Bandung, Memikul Rekor Hebat - JPNN.COM
Ratchaburi FC vs Persib di leg pertama 16 Besar ACl Two. Foto: theafc

jpnn.com - BANDUNG - Seteru Persib di 16 Besar ACL Two, Ratchaburi FC sudah check in di Bandung.

"10 Jam perjalanan panjang menuju tanah paling gila sepak bola di ASEAN," bunyi pernyataan pihak klub di media sosial.

Ratchaburi FC datang ke Bandung untuk meladeni Persib dalam leg kedua 16 Besar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Pada leg pertama di Ratchaburi, wakil Thailand itu memangsa Persib 3-0.

Baca Juga:

Kemenangan 3-0 itu menjadi catatan rekor hebat tersendiri.

"Ratchaburi FC bergabung dengan klub elite. Ratchaburi FC menjadi tim keempat dari Thailand yang menang dengan selisih tiga gol atau lebih dalam pertandingan di babak gugur AFC Champions League Two, setelah Chonburi FC, Muangthong United dan Port MTI FC," kupasan di halaman AFC. (adk/jpnn)

Ratchaburi FC datang ke Bandung untuk meladeni Persib dalam leg kedua 16 Besar ACl Two.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ratchaburi FC  Persib  Persib vs Ratchaburi  Persib Vs Ratchaburi FC  ACL Two 
BERITA RATCHABURI FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp