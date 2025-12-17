Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lihat Tampang Resbob Si Penghina Suku Sunda, Tertunduk Malu dan Bungkam

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:43 WIB
Lihat Tampang Resbob Si Penghina Suku Sunda, Tertunduk Malu dan Bungkam - JPNN.COM
Tersangka ujaran kebencian rasisme, Adimas Firdaus alias Resbob saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi resmi menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob, YouTuber yang menyampaikan ujaran kebencian rasisme di media sosial, sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi dan ahli.

Resbob dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, dan didampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dan Dirressiber Kombes Pol Resza Rahmadianshah.

Baca Juga:

Tersangka mengenakan baju tahanan dan tertunduk lesu. Tangannya pun diborgol dengan pengawalan dari polisi.

Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sangat berbeda dengan tingkahnya saat menyampaikan ujaran rasisme terhadap suporter Persib Viking dan suku Sunda.

Rudi mengatakan, penyidik menetapkan pelaku ujaran kebencian Resbob sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Baca Juga:

Pihaknya pun telah melakukan gelar perkara seusai pelaku diamankan di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jabar. Selain itu, terdapat masukan dari para penyidik yang mengusut kasus tersebut.

"Berbekal beberapa alat bukti yang cukup seperti terlihat di sini alat bukti keterangan saksi dan ahli sudah cukup melakukan upaya penangkapan, setelah dibawa ke sini digelar perkara dan mendapatkan masukan penyidik resmi menetapkan tersangka," kata Rudi, Rabu (17/12/2025).

Polisi resmi menetapkan Adimas Firdaus alias Resbob, YouTuber yang menyampaikan ujaran kebencian rasisme di media sosial, sebagai tersangka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Resbob  YouTuber Resbob  Resbob Ditangkap  Resbob ujaran kebencian 
BERITA RESBOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp