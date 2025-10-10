Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Lihat Tuh, Toyota Ekspor 3 Juta Unit Kendaraan Buatan Anak Bangsa ke 100 Negara

Jumat, 10 Oktober 2025 – 00:32 WIB
Lihat Tuh, Toyota Ekspor 3 Juta Unit Kendaraan Buatan Anak Bangsa ke 100 Negara - JPNN.COM
Toyota mencatatkan sejarah dengan mengekspor sebanyak 3 juta unit kendaraan ke lebih dari 100 negara. Foto: TMMIN

jpnn.com, KARAWANG - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatatkan sejarah dengan mengekspor sebanyak 3 juta unit kendaraan ke lebih dari 100 negara.

Tentu hal ini membuktikan kendaraan yang dibuat anak bangsa itu mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar global.

Presiden Toyota Motor Corporation (TMC) Koji Sato mengatakan ini merupakan bukti mobil anak bangsa ini dapat menembus dan bersaing di mancanegara.

Baca Juga:

“Pencapaian tiga juta unit kendaraan ini menjadi pengingat akan kemampuan Indonesia yang mumpuni, menunjukkan kualitas atas apa yang telah kami produksi di sini," kata Koji Sato seusai pelepasa ekspor di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang Plant 1, Karawang, Jawa Barat, Kamis, (9/10).

Dia menambahkan akan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat Research and Development (R&D) dan ekspor untuk Global South.

"Bersama para mitra, kami terus berupaya untuk menciptakan kendaraan yang semakin berkualitas, untuk masyarakat Indonesia, dan kemajuan bangsa yang hebat ini,” tuturnya.

Baca Juga:

Adapun ekspor produk Toyota Indonesia diawali dengan pengapalan perdana Kijang generasi ketiga ke Brunei Darussalam pada 1987.

Pada 2004, Indonesia dipercaya menjadi basis produksi dan ekspor Kijang Innova sebagai bagian dari global model series yaitu Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV).

Toyota mencatatkan sejarah dengan mengekspor sebanyak 3 juta unit kendaraan ke lebih dari 100 negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Toyota  ekspor  TMMIN  Toyota Innova Zenix 
BERITA TOYOTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp