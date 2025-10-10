Lihat Tuh, Toyota Ekspor 3 Juta Unit Kendaraan Buatan Anak Bangsa ke 100 Negara

jpnn.com, KARAWANG - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatatkan sejarah dengan mengekspor sebanyak 3 juta unit kendaraan ke lebih dari 100 negara.

Tentu hal ini membuktikan kendaraan yang dibuat anak bangsa itu mampu bersaing dan diterima dengan baik di pasar global.

Presiden Toyota Motor Corporation (TMC) Koji Sato mengatakan ini merupakan bukti mobil anak bangsa ini dapat menembus dan bersaing di mancanegara.

“Pencapaian tiga juta unit kendaraan ini menjadi pengingat akan kemampuan Indonesia yang mumpuni, menunjukkan kualitas atas apa yang telah kami produksi di sini," kata Koji Sato seusai pelepasa ekspor di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang Plant 1, Karawang, Jawa Barat, Kamis, (9/10).

Dia menambahkan akan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat Research and Development (R&D) dan ekspor untuk Global South.

"Bersama para mitra, kami terus berupaya untuk menciptakan kendaraan yang semakin berkualitas, untuk masyarakat Indonesia, dan kemajuan bangsa yang hebat ini,” tuturnya.

Adapun ekspor produk Toyota Indonesia diawali dengan pengapalan perdana Kijang generasi ketiga ke Brunei Darussalam pada 1987.

Pada 2004, Indonesia dipercaya menjadi basis produksi dan ekspor Kijang Innova sebagai bagian dari global model series yaitu Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV).