Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lihat, Wapres Gibran Naik Motor Trail saat Tinjau Korban Banjir di Sumbar

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:05 WIB
Lihat, Wapres Gibran Naik Motor Trail saat Tinjau Korban Banjir di Sumbar - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaiki motor trail untuk mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Kamis (4/12).

Pada kesempatan itu putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terlihat menunggangi motor trail untuk menembus medan berat demi mencapai lokasi terdampak.

Dia sebelumnya tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Gibran langsung menaiki helikopter menuju Kabupaten Agam untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada korban yang berada di posko pengungsia

Baca Juga:

Setelah mendarat di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Gibran langsung menaiki helikopter menuju Kabupaten Agam untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada korban yang berada di posko pengungsian.

Setelah mendarat dari helikopter, Gibran langsung melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan motor trail menuju posko pengungsian yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sambil membawa buku catatan di lengan kirinya, Gibran menatapi barisan rumah-rumah penduduk yang telah tersapu banjir bandang di kanan-kirinya.

Baca Juga:

Jalanan menuju posko pengungsian tampak masih tertutup lumpur basah. Lebar jalan pun sangat sempit, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, dan hanya dapat ditempuh dengan motor.

Sepeda motor dalam rangkaian kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Agam juga bertujuan agar tidak mengganggu jalannya aktivitas petugas SAR yang sedang melakukan evakuasi, serta pencarian korban hilang.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wapres gibran  Motor Trail  Korban Banjir  BNPB 
BERITA WAPRES GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp