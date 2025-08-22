Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Amerika Lil Nas X kembali menjadi sorotan seusai aparat kepolisian Los Angeles menangkapnya dalam kondisi tidak biasa di kawasan Ventura Blvd pada Kamis (21/8) pagi waktu setempat.

Menurut keterangan Departemen Kepolisian Los Angeles, musisi bernama asli Montero Lamar Hill itu ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan sepatu bot.

Polisi awalnya menerima laporan warga mengenai adanya pria yang berkeliaran di jalanan sebelum pukul 06.00.

Ketika hendak diamankan, Lil Nas X justru diduga melakukan penyerangan terhadap seorang petugas.

Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran ringan dengan tuduhan menghalangi aparat.

Juru bicara kepolisian Charles Miller menyebut, sebelum dibawa ke kantor polisi, Lil Nas X sempat dilarikan ke rumah sakit.

Hal itu dilakukan karena ia dicurigai mengalami overdosis narkoba saat kejadian berlangsung.

Rekaman video yang diperoleh TMZ memperlihatkan pelantun Old Town Road itu sempat mengatakan dirinya sedang menuju sebuah pesta.