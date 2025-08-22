Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:58 WIB
Lil Nas X Ditahan, Diduga Overdosis sebelum Menyerang Petugas - JPNN.COM
Rapper Lil Nas X. Foto: Instagram/lilnasx

jpnn.com, JAKARTA - Rapper Amerika Lil Nas X kembali menjadi sorotan seusai aparat kepolisian Los Angeles menangkapnya dalam kondisi tidak biasa di kawasan Ventura Blvd pada Kamis (21/8) pagi waktu setempat.

Menurut keterangan Departemen Kepolisian Los Angeles, musisi bernama asli Montero Lamar Hill itu ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan sepatu bot.

Polisi awalnya menerima laporan warga mengenai adanya pria yang berkeliaran di jalanan sebelum pukul 06.00.

Baca Juga:

Ketika hendak diamankan, Lil Nas X justru diduga melakukan penyerangan terhadap seorang petugas.

Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran ringan dengan tuduhan menghalangi aparat.

Juru bicara kepolisian Charles Miller menyebut, sebelum dibawa ke kantor polisi, Lil Nas X sempat dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga:

Hal itu dilakukan karena ia dicurigai mengalami overdosis narkoba saat kejadian berlangsung.

Rekaman video yang diperoleh TMZ memperlihatkan pelantun Old Town Road itu sempat mengatakan dirinya sedang menuju sebuah pesta.

Lil Nas X menjadi sorotan setelah ditahan polisi seusai diduga overdosis sebelum menyerang petugas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lil Nas X  Rapper  overdosis  Lil Nas X ditangkap 
BERITA LIL NAS X LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp