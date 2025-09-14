Close Banner Apps JPNN.com
Lille vs Toulouse: Mengintip Kans Debut Calvin Verdonk

Minggu, 14 September 2025 – 09:29 WIB
Lille vs Toulouse: Mengintip Kans Debut Calvin Verdonk
Calvin Verdonk saat diperkenalkan sebagai pemain baru LOSC Lille. Foto: X/losclive.

jpnn.com - Pertandingan LOSC Lille vs Toulouse pada pekan keempat Ligue 1 Prancis berpotensi menjadi ajang debut Calvin Verdonk. Laga tersebut akan digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Sabtu (13/9/2025).

Verdonk resmi berseragam Lille setelah direkrut dari NEC Nijmegen pada hari terakhir menjelang penutupan bursa transfer musim panas.

Kehadirannya diharapkan memperkokoh lini belakang Les Dogues yang musim ini juga akan tampil di kompetisi Eropa.

Pelatih Lille Bruno Genesio membuka peluang memainkan Verdonk sejak menit awal meski opsi memulainya dari bangku cadangan juga tidak tertutup.

Jika diturunkan, Verdonk akan menorehkan catatan bersejarah sebagai pemain Timnas Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Prancis.

Sebelum kembali ke klub barunya, pemain berusia 28 tahun itu sempat membela Skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday September 2025.

Verdonk tampil 60 menit kala Indonesia menghadapi Lebanon, sedangkan saat laga melawan Taiwan hanya menjadi penonton di tribune.

Setelah menyelesaikan tugas internasional, Verdonk segera bergabung kembali dengan Lille untuk mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat.



