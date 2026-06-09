Lima Daerah di Jateng Jadi Pilot Project Program Idaman

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak lima daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman (Idaman). Kelima daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang.

Hal itu mengemuka dalam acara Kick Off Indonesia Sadar Jamu Aman (Idaman) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada, Selasa, 9 Juni 2026.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project ini karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan, minum jamu di provinsi ini sudah membudaya.

Baca Juga: Atasi Infeksi Jamur dengan 4 Bahan Alami Ini

Sejauh ini pemanfaatan jamu tersebut juga dinilai aman.

Taruna menilai, tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional bahkan pasar global. Sehingga, program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapatkan dukungan.

Melalui Program Idaman, lanjut Taruna, pihaknya berupaya mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jamu.

Baca Juga: BPOM Sebut Klaim BPA Free Tak Boleh Sembarangan Dicantumkan

Sayangnya, berdasarkan hasil pengawasan BPOM, masih menunjukkan adanya risiko peredaran obat bahan alam ilegal dalam kandungan jamu.

"Selama 2025 BPOM Pusat melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan dan sebanyak 206 produk terbukti mengandung bahan kimia obat," ujar Taruna.