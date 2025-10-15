Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:38 WIB
Lima Kecamatan Terima Bantuan Renovasi Rumah Ibadah dari Pertamina JBB - JPNN.COM
Lima kecamatan di kota Tasikmalaya terima bantuan renovasi rumah ibadah dari Pertamina JBB. Foto: dok. Pertamina

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan renovasi dan peningkatan sarana prasarana ibadah melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) di Kota Tasikmalaya.

Kegiatan ini dilakukan di lima kecamatan yakni Cipedes, Tamansari, Tawang, Cihideung, dan Bungursari.

"Kami berharap bantuan ini dapat berkelanjutan, sehingga dapat menyalurkannya kembali kepada penerima manfaat,” ujar Ketua Yayasan Assidiq Amnan Karang Resik, Agus Suharto, Rabu (15/10).

Baca Juga:

Bantuan CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB diterima pada Juli 2025 dan selesai pada Agustus 2025. Renovasi dilakukan bertahap, mulai dari pengkajian kebutuhan hingga pelaksanaan pembangunan.

Peresmian ditandai dengan pemasangan plakat kenang-kenangan melalui Yayasan Assidiq Amnan Karangresik.

"Alhamdulillah, kami selaku penerima amanah telah menyelesaikan pekerjaan renovasi sarana prasarana tersebut dengan lancar tanpa ada hambatan apa-apa,” ujar Agus.

Baca Juga:

Pada kesempatan lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dalam mendukung pembangunan sosial.

"Dengan adanya renovasi fasilitas, kami berharap umat Islam di lima kecamatan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," katanya.

Lima kecamatan di Kota Tasikmalaya menerima bantuan renovasi rumah ibadah dari Pertamina JBB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Pertamina  PT Pertamina Patra Niaga  CSR  Kota Tasikmalaya 
BERITA PT PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp