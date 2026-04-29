JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Lima Laga Menentukan, Frans Putros Tegaskan Persib tak Boleh Terpeleset

Rabu, 29 April 2026 – 16:20 WIB
Bek Persib, Frans Putros. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26 makin sengit karena memasuki lima laga terakhir kompetisi.

Pada pekan ke-29 Borneo FC Samarinda mampu menyamai angka Persib Bandung di puncak klasemen, yakni 66 poin.

Namun, Maung Bandung punya keunggulan head to head musim ini dari Pesut Etam.

Bek Persib Bandung asal Irak Frans Putros menilai penentu gelar juara saat ini ada di tangan sendiri.

Persib Bandung perlu menyapu bersih lima laga sisa dengan kemenangan.

Akan tetapi, hal itu tak mudah mengingat lawan yang akan dihadapi skuad Maung Bandung, yakni Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.

"Ya, poin kami sekarang sama, tetapi kami masih nomor satu. Kami punya sisa lima pertandingan, tentu harus memenangkannya. Jadi, saya pikir sekarang semuanya ada di tangan kami," kata Putros di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4).

Jika Putros berhasil membawa Persib juara, maka ini akan jadi gelar ketiga sepanjang kariernya.

