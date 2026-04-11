Lima Pembunuh Dua Orang di Pelabuhan Benoa Dinyatakan Positif Narkotika

Sabtu, 11 April 2026 – 15:05 WIB

jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Resor Kota Denpasar mengungkap fakta terbaru terkait kasus pembunuhan dua orang di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Bali. Lima orang tersangkanya yang ditangkap pihak kepolisian dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang mengatakan hasil tes kit menunjukkan kelimanya positif mengonsumsi zat amphetamin.

“Ada amphetamin bermacam-macam, positif. Mereka menggunakan narkotika. Kelimanya positif berdasarkan hasil tes kit,” kata Simatupang di Denpasar, Bali, Sabtu.

Baca Juga: Pembunuhan Pengusaha Tenda di Bekasi

Ia menjelaskan pemeriksaan lanjutan masih dilakukan untuk mendalami penggunaan narkotika tersebut, termasuk asal barang dan waktu terakhir para tersangka mengonsumsi.

Rencananya, kelima tersangka berinisial SA, DH, NU, DR, dan IS akan dilakukan pemeriksaan darah.

Menurutnya, penanganan terkait narkotika akan dikembangkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar.

“Satuan Narkoba akan menindaklanjuti, mengembangkan mereka menggunakan ataupun dapatnya dari mana,” ujarnya.

Selain itu, polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya gangguan kejiwaan terhadap para pelaku.