Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Lima Pembunuh Dua Orang di Pelabuhan Benoa Dinyatakan Positif Narkotika

Sabtu, 11 April 2026 – 15:05 WIB
Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Komisaris Besar Polisi Leonardo David Simatupang memberikan keterangan terkait peristiwa kriminal di Denpasar, Bali, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Resor Kota Denpasar mengungkap fakta terbaru terkait kasus pembunuhan dua orang di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Bali. Lima orang tersangkanya yang ditangkap pihak kepolisian dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang mengatakan hasil tes kit menunjukkan kelimanya positif mengonsumsi zat amphetamin.

“Ada amphetamin bermacam-macam, positif. Mereka menggunakan narkotika. Kelimanya positif berdasarkan hasil tes kit,” kata Simatupang di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan pemeriksaan lanjutan masih dilakukan untuk mendalami penggunaan narkotika tersebut, termasuk asal barang dan waktu terakhir para tersangka mengonsumsi.

Rencananya, kelima tersangka berinisial SA, DH, NU, DR, dan IS akan dilakukan pemeriksaan darah.

Menurutnya, penanganan terkait narkotika akan dikembangkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar.

“Satuan Narkoba akan menindaklanjuti, mengembangkan mereka menggunakan ataupun dapatnya dari mana,” ujarnya.

Selain itu, polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya gangguan kejiwaan terhadap para pelaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Pembunuhan  Kasus pembunuhan di Pelabuhan Benoa  positif narkotika 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp